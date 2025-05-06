«Пусть голодают и уезжают»: израильский министр высказался о судьбе Газы

Министр Израиля по делам наследия Амихай Элияху заявил о необходимости бомбить продовольственные и топливные запасы в секторе Газа, чтобы вызвать голод среди населения для давления на движение ХАМАС. Его слова приводит The Times of Israel.

По мнению министра, живущие в секторе Газа палестинцы не должны получать гуманитарную помощь.

«Если страдает население Газы, страдать будет и ХАМАС. Нет проблем с бомбардировкой их продовольственных и топливных запасов. Они должны голодать», - заявил Амихай Элияху.

Он также призвал правительство реализовать программу добровольной эмиграции для жителей Газы, которые опасаются за свою жизнь.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа.

Накануне израильский военно-политический кабинет единогласно поддержал план по расширению операции в секторе Газа. Он включает в себя захват и удержание территорий, перемещение гражданского населения в безопасные районы и нанесение массированных ударов по палестинским радикалам.

При этом, по информации управления по связям с общественностью правительства Газы, из-за острого недоедания на фоне израильской блокады сектора были госпитализированы более 65 тысяч детей из 1,1 млн палестинских детей и подростков, ежедневно страдающих от голода.