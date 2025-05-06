Metrópoles: президент Бразилии проигнорировал призыв Зеленского посетить Киев

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал призывы властей Украины посетить Киев перед поездкой в Москву, где он примет участие в праздновании Дня Победы, пишет газета Metrópoles со ссылкой на источники.

Президент Бразилии проигнорировал призыв Зеленского посетить Киев
© РИА Новости
«Он проигнорировал приглашение посетить Киев», — сообщил источник издания.

Как пишет газета, теперь киевский режим планирует снизить уровень дипломатических отношений с Бразилией.

До этого Metrópoles писала, что Владимир Зеленский шесть раз отправлял бразильскому лидеру письма с просьбой о встрече.

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