В Эстонии лишат россиян права голоса на местных выборах

В ходе заседания парламента Эстонии во вторник была одобрена поправка к избирательному законодательству, которая ограничивает право граждан России и Белоруссии участвовать в местных выборах в этом году. Кроме того, после муниципальных выборов в октябре право голоса будет ограничено для лиц, не являющихся гражданами Эстонии, передает «Интерфакс».

В сообщении парламента подчеркивается, что после выборов нынешнего года право голоса остается только у граждан Эстонии и Евросоюза.

Ранее в выборах на местном уровне могли участвовать и иностранные граждане, которые проживают в стране на основании долгосрочной или постоянной визы.

Из 101 депутата за изменения в законе решили проголосовать 64 человека, против выступили шесть парламентариев.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии насчитывалось 78 623 гражданина Российской Федерации, 2 667 граждан Республики Беларусь и 60 517 лиц без гражданства, имеющих разрешение на проживание. Общее число жителей страны превышает 1,3 миллиона человек.