В одной из азиатских стран предложили стерилизовать бедных мужчин

Проводить вазэктомию (мужская стерилизация, осуществляемая хирургическим путем. – Прим. ред.) для борьбы с бедностью предложили в Индонезии. По словам губернатора провинции Западная Ява Деди Мульяди, в частности, власти выступили с инициативой отказывать в социальной помощи малоимущим мужчинам, не прошедшим соответствующую процедуру.

Портал Jakarta Globe со ссылкой на политика пишет, что контроль рождаемости таким образом должен помочь в решении проблемы бедности. В качестве бонуса мужчинам, согласившимся на стерилизацию, предлагается вознаграждение в размере 500 тысяч рупий – это эквивалентно около 30 долларам и порядка 2,5 тысяче рублей.

Мульяди подчеркнул, что таким образом власти хотят «гарантировать, что помощь будет распределена между семьями справедливо», и если вазэктомия поможет сбалансировать эту нагрузку, то ее следует рассмотреть.

Губернатор, отвечая на критику инициативы, подчеркнул, что данная процедура не лишит мужчину иметь детей, так как процедура обратима, если после первой операции не прошло очень много времени.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что для Китая самой большой проблемой в будущем может стать демографический коллапс. По его словам, такая угроза «может затронуть почти каждую страну», и сокращение численности населения является «экзистенциальной проблемой».