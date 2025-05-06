Стало известно секретное решение Пентагона по Украине
Через неделю после начала второго срока президента США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об американского лидера.
В течение недели поставки были возобновлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что о приказе Хегсета также не знали и другие высокопоставленные должностные лица национальной безопасности.
Министр обороны США Хегсет: В конфликте на Украине назрел критический момент
3 феврале сообщалось, что поставки оружия на Украину были возобновлены после краткосрочной приостановки. По словам одного из американских чиновников, внутри администрации сохраняются разногласия относительно того, в какой мере США должны продолжать военную поддержку Киева за счет собственных запасов.