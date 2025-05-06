Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг Евросоюза

Кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза, а затем вытер им ботинки.

Инцидент произошел в здании министерства промышленности в Катовице, сообщает телеканал Polsat.

"Здесь Польша, а не Брюссель!" - заявил он наблюдавшим за ним сотрудникам учреждения. "Мы не будем выставлять эмблем враждебных нам организаций", - добавил политик.

Браун пояснил, что в министерство он прибыл как депутат по вопросу "ликвидации польской горнодобывающей промышленности".

В июне прошлого года Браун добился выноса флага ЕС с избирательного участка в населенном пункте Болим Свентокшистского воеводства. 12 декабря 2023 года в Сейме (нижней палате парламента) Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи, после чего была проведена эвакуация всех, кто находился в здании. 9 апреля 2024 г. ему были предъявлены обвинения в оскорблении группы лиц на религиозной почве, а также в применении силы.

Сегодня Европарламент лишил Брауна депутатского иммунитета.

Гжегож Браун является одним из 13 кандидатов на пост президента Польши.