Президент РФ Владимир Путин, как заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Going Underground, вызывает определенное уважение.

Путин, как отметил Маск-старший, уже долгое время находится у власти. Если «прислушаться к выступлениям», то президент России «звучит вполне неплохо». В словах Путина «часто слышны разумные и взвешенные идеи», развил свою мысль Эррол Маск.

По мнению отца американского миллиардера, российский лидер действует «в интересах своего государства».

«Стоит России добиться какого-либо успеха, как все начинают воспринимать случившееся с напряженным вниманием», — считает Маск.

Эррол напомнил, что многие знаменитые писатели, художники, а также ученые были выходцами именно из России.