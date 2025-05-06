Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

Страны Балтии начали готовить совместный меморандум о координации действий во время эвакуации населения вместе с Польшей. Об этом сообщили в МВД Литвы, передает портал Delfi.

© Lenta.ru

Документ планируют подписать в июне. Сообщается, что Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей будут «координировать свои действия друг с другом и назначать ответственных за организацию населения».

«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.

Ранее в столице Литвы — Вильнюсе — представили план эвакуации из города во время войны. Мэр города Валдас Бенкунскас показал его общественности и «актуален для сценария военного вторжения».