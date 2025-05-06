Политолог из Австрии назвал Шольца самым бесхарактерным канцлером ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, покидающий свой пост, был одним из самых бесхарактерных лидеров в истории Германии. Однако он проявлял сдержанность в отношении Украины и придерживался позиции трансатлантического союза, заявил в беседе с «Известиями» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

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По словам собеседника, преемник Шольца, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц, «будет поддерживать Украину гораздо более агрессивно, чем это делал Шольц». Поппель отметил, что канцлеры Германии, занимающие пост главы правительства, в первую очередь действуют в соответствии с интересами внешней политики США.

Как уточнил специалист, в настоящее время Германия придерживается своей стратегии. Аналитик добавил, что ФРГ вместе с Францией будет продолжать поставки оружия Украине, даже если президент США Дональд Трамп скажет, что хочет мира в Украине.

Поппель заявил, что за время правления Шольц достиг малого, а после себя оставил «руины». Среди основных проблем, которые остаются актуальны для ФРГ, он выделил энергетическое обеспечение и массовую миграцию. Кроме того, пенсионная система, социальная сфера и здравоохранение находятся в упадке, отметил политолог. Германия похожа на «масштабную стройку, которую необходимо привести в порядок», и даже новый канцлер не сможет решить это, считает Поппель.