Политолог назвал причину провала Мерца на выборах

Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц проиграл первый тур голосования на выборах канцлера в результате противоречий внутри собственного блока. Такое мнение «Известиям» высказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Сегодня в первом туре голосования на выборах канцлера Мерцу не удалось заручиться необходимым большинством голосов: за него проголосовали 310 депутатов, против высказались 307, трое воздержались. Для избрания канцлером он должен был набрать 316 голосов. При этом фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока ХДС/ХСС занимают в парламенте 328 мест.

По словам политолога Артема Соколова, свою роль в провале Мерца сыграли голоса оппозиционных партий, «которых, в принципе, количественно много».

«Во-вторых, не менее важную роль, я полагаю, сыграла внутренняя оппозиция Мерцу в рядах Христианско-демократического союза, в рядах блока ХДС/ХСС», - уверен эксперт.

Он напомнил, что в январе во многом из-за недостатка голосов внутри ХДС парламентом была отклонена предложенная Мерцем инициатива по ужесточению миграционного законодательства. И сейчас «ситуация определенным образом повторилась».

После провального голосования заседание было прервано, и партии проводят консультации.