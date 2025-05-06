Поведение кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца во время объявления итогов провальных для него выборов в бундестаге попало на видео. Кадры с политиком опубликовало агентство Reuters.

На видеозаписи председатель бундестага Юлия Клекнер зачитывает результаты голосования депутатов. Когда она закончила выступление, камера показала Мерца со спины - он обсуждал что-то с другим депутатом.

Затем политик со спокойным выражением лица пошел прочь, на ходу застегивая пиджак.

Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

Другие кадры поведения Мерца показала газета Bild. Во время зачитывания результатов голосования тот внимательно слушал и делал пометки на листочке бумаги. Однако затем политик сложил руки и начал нервно постукивать пальцами по столу.

Когда Клекнер закончила речь, в зале бундестага поднялся гул, депутаты начали покидать помещение. Камера вновь выловила Мерца, который о чем-то в этот момент переговаривался с коллегами.

Лидер альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания канцлером в первом туре голосования в бундестаге. Политик получил всего 310 голосов, тогда как требовалось 316.

Теперь бундестагу предстоит провести второй тур голосования в течение двух недель.