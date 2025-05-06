Китай высказался о продолжении операции Израиля в Газе

Китай выражает свое несогласие с продолжением военных действий Израиля в секторе Газа и выражает надежду на то, что стороны будут строго придерживаться условий соглашения о прекращении огня. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Накануне израильский военно-политический кабинет единогласно поддержал план по расширению операции в секторе Газа. Он включает в себя захват и удержание территорий, перемещение гражданского населения в безопасные районы и нанесение массированных ударов по палестинским радикалам.

По словам Цзяня, КНР «уделяет повышенное внимание текущей ситуации между Палестиной и Израилем, выступает против продолжения военной операции Израиля в секторе Газа».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новое «усиленное» наступление в Газе приведет к удержанию израильскими войсками захваченной территории и значительному перемещению населения.