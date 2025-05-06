WSJ узнала о регулярных злоупотреблениях главы Пентагона безопасностью переговоров

Министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, обсуждая как служебные, так и военные вопросы, включая личное общение с окружением, рассказали WSJ источники, знакомые с принципами работы главы Пентагона.

Министр обороны США Пит Хегсет гораздо шире использовал Signal для официальных целей Пентагона, чем сообщалось ранее, и участвовал не менее чем в 12 чатах, сообщили знакомые с его методами работы люди газете Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, Хегсет использовал несколько радиочатов для служебных целей Пентагона, а в одном из сообщений просил помощников сообщить зарубежным странам о секретной военной операции.

«По словам двух человек, он также использовал неправительственный сервис обмена сообщениями, чтобы обсуждать выступления в СМИ, зарубежные поездки, свое расписание и другую несекретную, но конфиденциальную информацию», – говорится в статье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Associated Press узнало о том, что Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, которое обходило протоколы безопасности Пентагона.

Против Хегсета на посту главы Пентагона после инцидента с распространением секретной информации выступил ряд демократов. Но Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра.

Президент США Дональд Трамп поддержал министра Пита Хегсета после публикации данных об утечке служебной переписки, отказавшись его увольнять.