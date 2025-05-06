На Украине пожаловались на сложный текст сделки с США по ресурсам

Текст сделки между Киевом и Вашингтоном о ресурсах сложно составлен и труден для понимания, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Соглашение сложно написано, с тяжёлым переводом, очень много слов непонятно вообще о чём», — приводит ТАСС её слова.

По словам Южаниной, непонятно, как стороны будут достигать компромисса в принятии каких-либо решений.

Сейчас, как утверждает депутат, только США могут делать взносы в общий инвестиционный фонд, а у Киева такая возможность появится только через 5 —10 лет после получения доходов от арендных платежей.

«Скажите тогда, пожалуйста, что мы будем вносить в фонд?», — пожаловалась она.

Владимир Зеленский ранее заявил, что некоторые партии в Раде не хотят ратифицировать сделку с США.