Провинция Альберта задумалась об отделении от Канады

Премьер-министр Альберты Дэниэль Смит обвинила Оттаву во «враждебной политике» в отношении провинции и заявила о готовности провести референдум о выходе из состава Канады. Ее слова приводит ТАСС.

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По ее словам, в последние 10 лет правительства в Оттаве «обрушили на свободную экономику Альберты волну законов, мер и политических нападок», влияющих на будущее населения провинции.

Дэниэль Смит подчеркнула, что намерена создать комиссию для обсуждения шагов по «защите от враждебной политики федерального правительства». По итогам ее работы наиболее популярные идеи будут вынесены на референдум в 2026 году.

При этом изначально отделение провинции от Канады в число вопросов референдума включено не будет, и сама она выступает против такого шага, но готова пойти на это, если соответствующая петиция наберет необходимое количество подписей.

«В конечном счете, это решение должны принять жители Альберты», - заверила глава провинции, где расположены крупные месторождения нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. В социальной сети Truth Social он написал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. 4 марта глава Белого дома ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп отметил, что урегулировать ситуацию Оттава может, став 51-м штатом США.

При этом канадские власти подчеркивали, что Оттава не собирается присоединяться к США, но рассчитывает на то, что две страны «могут остаться друзьями».