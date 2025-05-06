Обзор иноСМИ: «удар Трампа по доллару» и почему Киев не решится на атаку 9 Мая

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп наносит решающий удар по доллару

Американский экономист Кеннет Рогофф заявил в своей статье для журнала The Economist, что президент США Дональд Трамп и его старший советник Питер Наварро привнесли хаос в мировую экономику. Рогофф считает, что среди вероятных жертв политики Трампа окажется статус доллара как доминирующей мировой валюты. По мнению экономиста, хотя господство доллара почти наверняка сохранится по крайней мере еще пару десятилетий, американская валюта, вероятно, «упадет на несколько ступеней».

Рогофф прогнозирует, что юань и евро посягнут на место доллара в «легальной» экономике. Криптовалюты сделают то же самое в теневой экономике, которая составляет примерно пятую часть мирового ВВП. Сокращение доли доллара на мировом рынке будет означать более высокие процентные ставки по долгосрочным долларовым долгам и ослабление эффективности американских финансовых санкций - вдобавок к прочим проблемам. Как отмечает Рогофф, не Трамп привел доллар к падению, но он наверняка резко ускорит этот процесс: президент США активно подрывает почти все столпы долларового господства, включая легальную иммиграцию, инвестиции в исследовательские проекты и верховенство закона. Рогофф подчеркнул, что именно вера в верховенство закона в США убеждала инвесторов, что американские активы - одни из самых безопасных в мире.

На границе Польши с Калининградом «все по-старому»

Два открытых пограничных перехода Польши на границе с Россией - Гжехотки и Безледы - остаются важными артериями, через которые по-прежнему активно перемещаются люди и товары, пишет Interia. В район Калининграда на баржах везут мебель из Польши, а в калининградских магазинах можно купить польские продукты питания, которые поставляются туда без проблем, отмечает издание. Несмотря на санкции, ввезти в Россию можно «почти что угодно - вопрос лишь в цене», утверждается в статье.

По данным Interia, автобусные перевозки между Польшей и Россией осуществляются все так же активно, чаще всего ими пользуются россияне, имеющие гражданство или ВНЖ разных стран ЕС. Около десяти процентов пассажиров автобусов - граждане Польши, 20 процентов - белорусы, а еще пять процентов - это жители других стран. Кроме того, немецкий перевозчик Sputnik-Reisen перевозит пассажиров из Калининграда в Берлин, Бремен, Гамбург, Магдебург, Дортмунд, Штутгарт и Мюнхен и обратно, а в магазинах приграничных польских городов есть вывески на русском языке.

Депутаты Рады задекларировали поместья площадью в 35 квартир

Около 400 украинских народных депутатов подали декларации о доходах за 2024 год. Как пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания, десятки депутатов Верховной рады оказались жителями огромных поместий площадью до нескольких тысяч квадратных метров.

Дюжина украинских депутатов задекларировала резиденции, площадь которых превышает тысячу квадратных метров. Самый большой дом, задекларированный депутатом Рады, может вместить около 35 средних квартир в новостройке. Украинские журналисты рассказали, что чаще всего такая недвижимость оформлена на родственников депутатов. В целом в частных домах живут около половины депутатов Рады, подавших декларации. Средняя площадь дома народного депутата составляет более 300 квадратных метров.

«Угроза Зеленского глобальному миру»

Провокационная риторика и действия Владимира Зеленского продолжают обострять напряженность и представляют серьезную угрозу глобальной безопасности, заявил автор итальянского портала L’AntiDiplomatico Элисео Бертолази. По мнению автора статьи, отказ Зеленского от участия в дипломатических усилиях в сочетании с «прямыми угрозами в адрес мировых лидеров» указывает на опасную траекторию, которая может дестабилизировать не только Восточную Европу, но и весь мир. Бертолази назвал политику Зеленского «безрассудным пренебрежением принципами глобальной безопасности». Также автор статьи предостерег страны, оказывающие поддержку Киеву.

Зеленский отклонил предложение России о трехдневном прекращении огня в даты празднования Дня Победы. Он также заявил, что Киев «не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые поедут в Москву на Парад Победы». Бертолази назвал это угрозой не только в адрес москвичей, граждан и руководства России, но и в адрес международных деятелей из стран, не вовлеченных в конфликт. Автор статьи задался вопросом, на каком основании Зеленский заходит так далеко и угрожает свободному выбору глав иностранных государств приехать в Москву на мероприятие международного значения. Кроме того, недавно Зеленский заявил о разработке Украиной ракет с потенциальной дальностью в тысячу километров. Как отметил Бертолази, при разработке ракет используются гироскопы, навигационные системы и электроника, импортируемые из США, Израиля и Турции. Любая страна, поставляющая такие материалы или поддержку Киеву, может стать мишенью, подчеркнул автор статьи.

«Украина не решится атаковать Москву 9 мая»

Бывший командир роты украинского нацбатальона заявил, что ВСУ не станут пытаться атаковать парад в честь Дня Победы в Москве из-за присутствия на нем главы Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не согласен на предложение России о трехдневном перемирии в честь Дня Победы. В статье отмечается, что, несмотря на заявления Зеленского, Украина не рискнет обострять ситуацию, так как Си подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве. Экс-командир роты нацбатальона ВСУ отметил, что в параде примут участие действующие подразделения российской армии, которые «прямо завтра» могут принять участие в боевых действиях.