Мерц начал экстренные переговоры со своей фракцией

Не получивший большинства голосов в первом туре для избрания канцлером Германии Фридрих Мерц покинул зал бундестага для экстренных переговоров с парламентской фракцией Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Мерц покинул зал заседаний для экстренных переговоров с парламентской фракцией ХДС/ХСС», — говорится в сообщении издания.

6 мая лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии.

Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

6 мая в парламенте Германии проходило избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет победивший на выборах Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.