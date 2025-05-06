Стала известна возможная дата второго тура голосования за канцлера ФРГ

Фракции бундестага обсуждают возможность проведения второго тура голосования за канцлера ФРГ в среду, 7 мая.

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Об этом сообщает Bild.

«Согласно заявлениям из источников в парламенте, это согласие необходимо для того, чтобы провести голосование не в пятницу, а уже в среду. Для этого необходимо большинство в две трети голосов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первом туре голосования кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не набрал необходимого количества голосов для избрания канцлером. Он получил 310 голосов при минимально необходимом большинстве в 316.

При этом отмечается, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов в первом туре.