Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

Фридрих Мерц в ходе первого тура голосования не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов бундестага для избрания канцлером Германии. Об этом пишет РБК.

По данным издания, «за» Мерца высказались 310 парламентариев. «Против» проголосовали 307 депутатов.

Всего в парламенте Германии 630 депутатов. Для избрания канцлером кандидат должен получить 316 голосов. Всего возможны три тура голосования.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Фридрих Мерц претендует на пост канцлера ФРГ.

Мерц уже сделал заявление о том, что Вооруженным силам Украины необходимо выйти из оборонительной позиции и в этом им могут помочь немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он также допустил применение ВСУ ракет для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом». После чего зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца «нацистом».