Представитель дипломатической делегации из Чехии Томаш Копечный в знак поддержки Киева пришел на официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в носках, на которых изображен горящий Московский Кремль.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщил журналист издания Respekt Ондржей Кундра на своей странице в социальной сети X.

— Это Томаш Копечный, — написал представитель СМИ.

Подобный элемент одежды Копечного перекликается с картиной с горящим Кремлем и Мавзолеем, которую журналисты Time обнаружили в кабинете главы киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила такую обстановку с психбольницей. Кроме того, Зеленский назвал россиян динозаврами, которые «хотят съесть» украинцев, и отказался от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом многие политики и чиновники шутили о наркотической зависимости украинского президента. Так, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал «план стойкости» Зеленского, призвав того меньше нюхать и быть ближе к реалиям.