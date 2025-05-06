IPN осудило израильское издание за обвинение Польши в Холокосте

Польский институт национальной памяти (IPN) выступил с резкой критикой израильского издания The Jerusalem Post, разместившего статью с обвинениями польских антисемитов в гибели евреев. Об этом пишет «Царьград».

Автор статьи в The Jerusalem Post высказал мнение, что евреи погибали не только от рук нацистов, но и от рук польских антисемитов.

В свою очередь Польский институт национальной памяти обвинил издание в «циничной манипуляции», подчеркнув, что, несмотря на то, что среди антисемитов были и поляки, большинство нацистов составляли немцы.

«Авторы статьи игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов», - подчеркивается в заявлении института.

В IPN потребовали от редакции исправить статью, так как она «искажает историю».

Напомним, что ранее власти Польши разрешили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приехать на 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме, несмотря на то, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.