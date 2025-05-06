Китай нашел новую схему обхода пошлин США

Китайские производители, стремясь обойти ограничения, введенные американским президентом Дональдом Трампом на импортные пошлины, начали искусственно снижать цены на продукцию, которую они экспортируют в США. Об этом сообщает газета Financial Times, которой удалось проанализировать предложения китайских экспортеров.

Чтобы обойти импортные пошлины, китайские компании используют метод DDP (Delivered Duty Paid), который предполагает, что продавец не только доставляет товар в указанное место, но и оплачивает все таможенные сборы. По мнению китайских компаний, такой подход позволяет значительно снизить размер пошлин. Для этого они намеренно занижают стоимость товаров или меняют их описание, говорится в публикации.

По словам гендиректора американской логистической корпорации Flexport Райана Петерсена, сейчас наблюдается все больше случаев, «когда фабрики в Китае предлагают компаниям оплатить таможенные пошлины, а затем продают им товары в США по ценам ниже тех, которые должны быть уплачены».

Представители нескольких американских компаний, которые работают с китайскими экспортерами, подтвердили, что такая практика существует. В частности, это логистические компании ShipHero и Rubin's. Последняя уже сообщила о подобных схемах в таможенную и пограничную службы США.

Ранее издание Financial Times сообщило, что китайские фирмы используют схемы, которые позволяют им доставлять свою продукцию в США через другие государства, чтобы обойти высокие тарифы на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом.