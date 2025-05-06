Минувший вечер и ночь стали для Киева настоящим кошмаром — Россия нанесла один из самых массированных ударов за последнее время. Волны дронов-камикадзе «Герань» разных модификаций обрушились на стратегические и тыловые объекты ВСУ по всей территории страны.

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Особо мощный удар пришелся на Харьков, пишут авторы канала «Хроники Гераней»: город охвачен пожарами, пылает крупнейший рынок Украины «Барабашово». Густой черный дым встал над мегаполисом — кадры с места инцидента быстро разошлись по соцсетям. Также зафиксированы мощные взрывы в Чугуеве и Купянском районе Харьковской области.

Серьёзные удары нанесены и по югу Украины. В Одесской области подтверждено не менее 19 прилётов. Под удар попали в том числе Чабанка и стратегически важный порт Ильичевск. Очевидцы сообщают о взрывах и последовавших пожарах.

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Удары фиксировались также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Местные власти и ресурсы в панике публикуют противоречивые данные — ясно лишь одно: удар был подготовлен профессионально, нанесён по глубине и, судя по всему, с хорошим результатом.

Официальных комментариев из Москвы пока не поступало, но источники уверены: массированный налёт стал ответом на провокации киевского режима и попытки диверсий на территории России.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, только по самому Харькову было нанесено восемь точечных атак, ещё два удара пришлись на пригороды и отдельные районы области. Особо он выделил Балаклею, где, по его словам, был нанесён особенно точный и результативный удар.

Харьковчане делились в сети подробностями ночного кошмара для ВСУ. Сообщалось о серии взрывов на Холодной Горе: гремело почти без остановки, разрывы следовали один за другим. Люди описывали странные звуки, напоминающие "удар по пустому ведру", а также стандартные взрывы и стрельбу. Над городом гудела ПВО, в небе — характерный звук дронов «Герань».

По данным источников, в результате ударов были уничтожены два производственных цеха, причастных к созданию беспилотников, а также один из оперативных штабов, где в момент атаки находились украинские военные. Подтверждено: не менее двух человек погибло, одиннадцать — в тяжёлом состоянии.

Один из прилетов пришелся по месту размещения иностранных наемников. По предварительной информации, речь идет о ПВД, где находились выходцы из стран Европы, среди которых могли быть женщины-снайперы. Местные жители сообщали о попадании в гостинично-ресторанный комплекс «Британия» в Журавлевском гидропарке. Пожар тушили не менее шести расчётов.

Также сообщается о попадании по ангару с украинской артиллерией, а в пригородной зоне уничтожен склад с минометными минами и боеприпасами. В Балаклее, по имеющимся данным, был ликвидирован узел управления вражескими БПЛА — вместе с операторами и техникой.

Появились сообщения и о поражении места дислокации спецподразделений ГУР Минобороны Украины, однако официальных подтверждений пока нет.

Тем временем на территорию Харькова и области продолжают стягиваться украинские войска и тяжёлая техника. Местные наблюдатели фиксируют все больше иностранных наёмников — вновь замечены польские подразделения, а также пошли слухи о появлении британцев. Ситуация в регионе остаётся крайне напряженной. По мнению экспертов, сейчас удары наносятся для подавления военной инфраструктуры и уничтожения иностранных «туристов», которые усиливают оборону Киева в ключевых точках фронта.