Владимир Зеленский позаботился, чтобы украинцы ничего не потеряли, даже если проиграют и вся страна перейдет под контроль России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, порты, АЭС и электростанции страны на ближайшие 100 лет принадлежат Великобритании, а ископаемые ресурсы находятся в пользовании у США.

«Благодетель избавил украинцев от моральных страданий в случае проигрыша», – иронично констатировал парламентарий, назвав Зеленского гением.

Напомним, что в конце апреля Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF). Сделка оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Вооруженным силам Украины.

При этом США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, и документ не содержит гарантий безопасности для Киева. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.