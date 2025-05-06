Экс-чиновница заявила о построенной в США сети «подземных городов»

Помощница министра жилищного строительства при президенте США Джордже Буше-старшем Кэтрин Остин Фиттс заявила, что в Америке построена сложная сеть «подземных городов» стоимостью 21 триллион долларов, где сверхбогатые люди смогут укрыться во время «события, близкого к вымиранию человечества». Об этом сообщает New York Post.

74-летняя Фиттс рассказала в интервью телеведущему Такеру Карлсону, что с 1998-го по 2015 год по всей стране было построено около 170 таких бункеров, часть из которых расположена на дне океанов у побережья США.

«Это подготовка к катастрофе», - подчеркнула бывшая чиновница.

По словам Фиттс, работавшей помощницей министра жилищного строительства с 1989-го по 1990 год, федеральное правительство США тайно вкладывало в проект деньги налогоплательщиков. Она не предоставила никаких доказательств своих утверждений, но сослалась на отчет экономиста Марка Скидмора из Мичиганского государственного университета за 2017 год, якобы показавший, что у Пентагона и Министерства жилищного строительства было много «несанкционированных расходов».

США предрекли масштабную катастрофу

Как рассказала Фиттс, после двух лет изучения записей, связанных с уже задокументированными подземными военными базами, она рассмотрела теории о существовании более широкой сети бункеров. Сопоставив результаты своего исследования с «пропавшими» деньгами, Фиттс предположила, каким может быть реальное количество бункеров.

Бывшая чиновница утверждает, что бункеры соединены сложной транспортной системой и питаются от секретной энергетической системы, известной только военным.

По мнению Фиттс, «подземные города» существуют не только в качестве убежища для элиты на случай конца света, но и как место, где правительство может работать над секретными операциями, к примеру, над «секретной космической программой».

Фиттс неоднократно заявляла о существовании сети секретных бункеров в США. Ее утверждения часто воспринимаются как спорные, многие эксперты и критики сомневаются в достоверности этих заявлений, указывая на отсутствие весомых доказательств и задокументированных фактов. Они относят теорию Фиттс к категории конспирологических.

Концепция подземных городов часто встречается в научной фантастике - к примеру, по сюжету фантастической вселенной Fallout корпорация Vault-Tec построила на Земле сеть бункеров-убежищ. Целью строительства бункеров была названа защита людей от последствий ядерной войны, но в действительности Vault-Tec использовала убежища как полигон для социальных и научных экспериментов.