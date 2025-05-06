Названы вызовы для нового канцлера Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц вступит в должность канцлера Германии в момент, который многие называют самым трудным для страны со времен воссоединения.

Его коалиционному правительству предстоит справляться с экономической стагнацией, ростом радикальных настроений и напряженностью в отношениях с США, сообщает The New York Times.

«Он [Мерц] вступит в должность в самое сложное время для страны с момента воссоединения Восточной и Западной Германии 35 лет назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), напротив, укрепила свои позиции, заручившись поддержкой разочарованного консервативного электората. При этом рейтинги самого Мерца и его партии снизились после выборов, достигнув одного из самых низких уровней одобрения среди немецких лидеров в современной истории.

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Ранее сообщалось, что для восстановления лидерства Германии в Европе новому канцлеру предстоит решить три ключевые задачи. Среди них — восстановление отношений с соседями и укрепление связи с США, преодоление затяжного миграционного кризиса, а также перезагрузка экономики.