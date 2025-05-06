Украинцы стали приезжать отмечать День Победы в Молдавию

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Последние три года украинцы приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает РИА Новости.

Украинцы стали приезжать отмечать День Победы в Молдавию
© РИА Новости

По его словам, жители Украины никогда не пытались помешать проведению мероприятий ко Дню Победы в республике. Он добавил, что они с 2022 по 2024 год приезжали из приграничных населенных пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что многие жители Украины будут вынуждены отмечать 9 Мая за закрытыми дверями из-за негативного отношения властей к празднику. По его словам, в стране сформирована атмосфера страха, поэтому немногие решатся выйти с цветами к памятникам на День Победы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия. По его словам, это было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.

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