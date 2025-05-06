Последние три года украинцы приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает РИА Новости.

По его словам, жители Украины никогда не пытались помешать проведению мероприятий ко Дню Победы в республике. Он добавил, что они с 2022 по 2024 год приезжали из приграничных населенных пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что многие жители Украины будут вынуждены отмечать 9 Мая за закрытыми дверями из-за негативного отношения властей к празднику. По его словам, в стране сформирована атмосфера страха, поэтому немногие решатся выйти с цветами к памятникам на День Победы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия. По его словам, это было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.