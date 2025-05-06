В ЕС и США ждут новую мировую войну с использованием ядерного оружия

Около половины жителей стран Европы и Соединенных Штатов верят в то, что через пять – десять лет якобы начнется «новая мировая война», опрошенные не исключили применения ядерного оружия в таком конфликте.

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Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на данные опроса компании YouGov.

«От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии , Италии и Испании — заявили, что считают, что в течение следующих пяти-десяти лет новая мировая война весьма или довольно вероятна. Эту точку зрения разделяют 45% американцев», — говорится в сообщении издания.

К примеру, в США такого мнения придерживаются 45% респондентов, в Великобритании 41%, а во Франции - 55%.

Отмечается, что большинство опрошенных в указанных европейских странах и США (от 68% до 76%) считают, что любой новый конфликт будет включать использование ядерного оружия.

Опрос проводился компанией YouGov в период с 3 по 16 апреля. Численность опрошенных не приводится. Издание также не пишет о погрешности социологического исследования.

На этом фоне вице-председатель парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что попытки втянуть страны Европы в конфликт с Российской Федерацией могут привести к третьей мировой войне.