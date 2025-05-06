В Китае восхитились режимом дня Путина

Президент России Владимир Путин ведет здоровый образ жизни, каждый день занимается спортом и придирчив к тому, что ест. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Издание обратило внимание на то, что президент России неоднократно упоминал плавание как вид физической активности, в том числе и в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Путин однажды сказал, что «плавание - отличный способ снять стресс»», - подчеркивается в статье.

Также китайские журналисты заметили, что президент России старается не есть поздно вечером, но иногда пьет домашний кефир, и в холодильнике у него есть приготовленный йогурт. Кроме того, Владимир Путин весьма придирчив к своему рациону.

«Говоря о своих привычках в еде, Путин однажды сказал, что предпочитает помидоры, огурцы, салат и другие зеленые овощи; на завтрак он обычно ест овсяную кашу в разных вариациях, мягкий сыр и мед; он мало интересуется сладким, любит баранину и рыбу, а также предпочитает чай кофе», - отмечает издание.

По мнению диетологов, которое приводится в статье, питание, которого придерживается президент России, «стабилизирует уровень сахара в крови, позволяет контролировать аппетит, сокращает потребление жиров и повышает уровень энергии».

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Журналисты также заметили, что, когда президент РФ показывал свою резиденцию, на часах было уже 1:35 ночи, но он еще не завершил свой рабочий день.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что постоянно обдумывает, кто мог бы стать его преемником на высшем посту. При этом он особо подчеркнул, что главный выбор будет за гражданами, а высшим должностным лицам для того, чтобы добиться доверия народа, следует «эффективно и по-честному работать».