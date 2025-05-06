Посол РФ в Испании осудил акции в память о нацистской дивизии

Мария Иванова

Российский посол в Испании Юрий Клименко назвал недопустимыми проходящие в стране акции сторонников «Голубой дивизии», воевавшей на стороне нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ в Испании осудил акции в память о нацистской дивизии
© РИА Новости

«Голубая дивизия» представляла собой испанское добровольческое подразделение, воевавшее на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Эта дивизия, в частности, принимала участие в боевых действиях против Советского Союза в 1941 - 1943 годах, участвовала в блокаде Ленинграда.

Клименко отметил, что власти Испании бережно относятся к совместному с Россией прошлому. Он подчеркнул, что Мадрид чтит захоронения и памятники, посвященные советским добровольцам, погибшим в стране в годы Гражданской войны. Однако в то же время в Испании проходят акции с демонстрацией фашистской символики, посвященные участникам «Голубой дивизии», указал дипломат.

«Считаем их неприемлемыми и заслуживающими осуждения со стороны властей и общественности. Таким случаям проявления неонацизма не должно быть места в современном мире!» - подчеркнул Клименко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе наблюдаются «достаточно существенные» проявления неонацизма. Это, по его мнению, справедливо пугает самих жителей ЕС. Песков подчеркнул, что борьба с этими проявлениями должна быть «постоянной константой в работе на всех уровнях».

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