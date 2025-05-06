Посол РФ в Испании осудил акции в память о нацистской дивизии

Российский посол в Испании Юрий Клименко назвал недопустимыми проходящие в стране акции сторонников «Голубой дивизии», воевавшей на стороне нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Голубая дивизия» представляла собой испанское добровольческое подразделение, воевавшее на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Эта дивизия, в частности, принимала участие в боевых действиях против Советского Союза в 1941 - 1943 годах, участвовала в блокаде Ленинграда.

Клименко отметил, что власти Испании бережно относятся к совместному с Россией прошлому. Он подчеркнул, что Мадрид чтит захоронения и памятники, посвященные советским добровольцам, погибшим в стране в годы Гражданской войны. Однако в то же время в Испании проходят акции с демонстрацией фашистской символики, посвященные участникам «Голубой дивизии», указал дипломат.

«Считаем их неприемлемыми и заслуживающими осуждения со стороны властей и общественности. Таким случаям проявления неонацизма не должно быть места в современном мире!» - подчеркнул Клименко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе наблюдаются «достаточно существенные» проявления неонацизма. Это, по его мнению, справедливо пугает самих жителей ЕС. Песков подчеркнул, что борьба с этими проявлениями должна быть «постоянной константой в работе на всех уровнях».