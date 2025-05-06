Потомок Бисмарка высказался о признании АдГ экстремистской партией в Германии

Признание «Альтернативы для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией только усилит её позиции, считает внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

«Я считаю, что попытка запретить такую большую оппозиционную силу, которая является частью демократии, приведёт к тому, что всё больше людей будут выходить на улицы», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил внучатый племянник Бисмарка, рейтинг АдГ растёт с каждым днём, причём не только на востоке ФРГ, но и на западе.

Эксперт заключил, что признание АдГ федеральным ведомством по охране конституции правоэкстремистской партией на территории всей страны не имеет абсолютно никакой юридической силы.

Политолог Александр Рар до этого заявил, что попытки запретить партию «Альтернатива для Германии» могут осложнить отношения ФРГ и США.