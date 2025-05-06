В Германии допустили новую атаку на «Северный поток-2»

Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер допустил, что новая атака на газопровод «Северный поток — 2», похожая на произошедшую в 2022 году, с технической точки зрения возможна в любой момент.

При этом он подчеркнул, что в прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке.

«Такая же военная операция всегда возможна», — цитирует политика РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтону нет нужды проводить собственное расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку ему и так известно, кто за этим стоял.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев между тем отмечал, что «оживление» российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» для дальнейшего использования является вопросом политической воли германской стороны.