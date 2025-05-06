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Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выиграла в двух мировых войнах, пишет РИА Новости со ссылкой на запись лидера Соединенных Штатов в социальной сети The Truth.

"Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам," – написал Трамп.

New York Times получила Пулитцеровскую премию

Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии. Такую награду газета получила за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Пулитцеровской премии.

"(Награда вручена – ред.) за авторитетный анализ того, как Соединенные Штаты заложили основы собственного провала в Афганистане, в основном поддерживая кровожадные ополчения, которые подталкивали гражданское население к Талибану" – говорится на официальном сайте премии.

Серия расследований состоит из семи статей. В них представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, а также информация с мест событий и различные интервью, которые позволяют глубже понять роль Соединённых Штатов в разразившейся трагедии.

Украинские военные прошлись по навозу на параде в Лондоне

Украинские военные, которые принимали участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, промаршировали по навозу, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Согласно публикации, в начале парадной колонны следовал большой кавалерийский расчет, после которого следовали пешие военные колонны. Украинские военные, прошли прямо по конскому навозу. Отмечается, что маршировали они не в ногу.

Кроме того, для флага Украины подобрали полотно неправильной длины, в результате чего символ государства практически волочился по земле.

Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может уже во вторник стать новым главой правительства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный YouTube-канал Phoenix.

"Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", - сказал Шольц.

"Они купились": Такер Карлсон пришел в ужас из-за военной пропаганды в США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в США процветает военная пропаганда по Украине, а антивоенные движения буквально испарились, пишет РИА Новости со ссылкой на запись журналиста в соцсети X.

"Мы слышим те же старые добрые лозунги о защите свободы и демократии на Украине. И очень много добродушных людей, которые просто верят во все хорошее против всего плохого, они легко купились на это. Они явно не разжигатели войны, которые получают от этого пользу. Это буквально обычный сосед", — сказал он.

Карлсон также отметил, что в американском обществе началась военная лихорадка. По этой причине все связанное с Россией подвергалось отмене, в то время как традиционные антивоенные движения и лидеры боялись высказать иную точку зрения.