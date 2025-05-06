Шольц обратился к Мерцу перед отставкой

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц пожелал удачи вероятному будущему главе правительства Фридриху Мерцу. Его слова приводит РИА Новости.

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Шольц обратился к преемнику в прощальной речи на посту канцлера.

«В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал он.

Политик подчеркнул, что «Германия сильна только тогда, когда мы держимся вместе».

Шольц тщательно прибрался

25 марта Шольц и министры его правительства получили от президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно немецким законам, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового.

6 мая депутаты Бундестага проведут заседание, на котором будет избран новый канцлер Германии.