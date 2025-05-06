Во Франции оценили отправку европейских миротворцев на Украину

Размещение миротворцев из стран Европейского союза (ЕС) на территории Украины невозможно, поскольку Россия на данном этапе с этим не согласится. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

© Лента.ру

«Этот план совсем нереалистичен. Предложение о размещении миротворцев из стран Евросоюза или НАТО на данном этапе недопустимо для Москвы», — оценил он.

Украина отправила Западу «список желаний» по размещению миротворцев

Кроме того, по словам политолога, данный план нельзя реализовать без участия Соединенных Штатов, которые тоже относятся к нему скептично. Наконец, пока с отправкой миротворцев на Украину согласились лишь несколько европейских держав, поэтому в ЕС будет очень сложно найти даже достаточное количеств военнослужащих и техники, считает исследователь из Франции.

Ранее в американском издании The Hill назвали отправку миротворцев НАТО на Украину нереалистичной. По данным газеты, все члены альянса вряд ли согласятся с данным решением.