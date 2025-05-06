Великобритания начала готовиться к войне с Россией

Московский Комсомолец

Великобритания приступила к разработке модернизированной стратегии гражданской обороны на случай военного конфликта, руководствуясь опасениями перед потенциальной агрессией со стороны враждебного государства.

Великобритания начала готовиться к войне с Россией
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Согласно информации The Daily Telegraph, обновлённый план национальной безопасности предусматривает чёткий алгоритм действий в первые критические часы после гипотетического нападения на Соединённое Королевство. Секретный документ, как утверждается, детализирует меры реагирования правительства на объявление войны, включая организацию защищённых бункеров для членов кабинета министров и королевской семьи, обеспечение непрерывности государственного вещания и стратегическое резервирование жизненно важных ресурсов.

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В материале подчёркивается, что стратегия, которая вряд ли станет публичной, охватывает несколько сценариев: от атак с применением обычных и ядерных вооружений до масштабных кибернетических операций. Последний аспект, как отмечает издание, не рассматривался как значимая угроза в 2005 году, когда формировалась предыдущая версия плана.

The Daily Telegraph неоднократно акцентирует внимание на том, что ключевым катализатором создания документа стали якобы существующие риски военного противостояния с Россией. В публикации, однако, отсутствуют официальные комментарии британских властей, подтверждающие данную версию.

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