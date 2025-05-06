Великобритания начала готовиться к войне с Россией

Великобритания приступила к разработке модернизированной стратегии гражданской обороны на случай военного конфликта, руководствуясь опасениями перед потенциальной агрессией со стороны враждебного государства.

Согласно информации The Daily Telegraph, обновлённый план национальной безопасности предусматривает чёткий алгоритм действий в первые критические часы после гипотетического нападения на Соединённое Королевство. Секретный документ, как утверждается, детализирует меры реагирования правительства на объявление войны, включая организацию защищённых бункеров для членов кабинета министров и королевской семьи, обеспечение непрерывности государственного вещания и стратегическое резервирование жизненно важных ресурсов.

В США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

В материале подчёркивается, что стратегия, которая вряд ли станет публичной, охватывает несколько сценариев: от атак с применением обычных и ядерных вооружений до масштабных кибернетических операций. Последний аспект, как отмечает издание, не рассматривался как значимая угроза в 2005 году, когда формировалась предыдущая версия плана.

The Daily Telegraph неоднократно акцентирует внимание на том, что ключевым катализатором создания документа стали якобы существующие риски военного противостояния с Россией. В публикации, однако, отсутствуют официальные комментарии британских властей, подтверждающие данную версию.