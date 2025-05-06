В США высказались об угрозах Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес России на 9 мая говорят о подсознательной воле к смерти руководства украинского государства. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист Томас Фази.

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«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — написал он.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

Названы вероятные цели Киева на 9 Мая

Позже украинский лидер отверг предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.