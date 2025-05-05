Сообщение Зеленского о Шольце вызвало недовольство в соцсетях

Сообщение Владимира Зеленского о его переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вызвало недовольство в социальной сети X. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, такую реакцию вызвал пост Зеленского о том, что он провел «теплый разговор» с Шольцем. В своем посте он также добавил, что Киев ценит роль Германии в поддержке Украины.

«Теплый телефонный звонок с Олафом Шольцем. Мы ценим, что Германия играет ключевую роль в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за вашу личную приверженность. <...> Спасибо за подтверждение того, что вы продолжите отстаивать Украину и наше дело. Я благодарен за всегда дружеские и прямые переговоры», — написал он.

Согласно сообщению источника, этот пост собрал несколько недовольных комментариев. Некоторые пользователи отметили, что не все граждане Германии хотят поддерживать украинские власти, а также напомнили о разногласиях Зеленского и президента США Дональда Трампа.

«Я так рад, что Америка отшила Зеленского», — приводит один из комментариев РИА Новости.

Ранее Зеленский призвал к усилению санкций против России.