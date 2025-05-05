Экс-премьер Украины оценил соглашение с США по ресурсам

Соглашение Киева с Вашингтоном по природным ресурсам является «колоссальным унижением» для украинцев. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он указал, что сейчас киевский режим «везде рассказывает, что добился для страны создания какого-то инвестиционного фонда, который будет что-то развивать».

«Но в реальности он добился лишь призрачной, иллюзорной информационной победы. На самом деле подписание этого соглашения — продление агонии, в которой он сейчас находится. А с точки зрения украинцев и Украины — это колоссальное унижение. Якобы независимую, суверенную страну так "наклонили" и заставили отдать все недра дяде», — считает Азаров.

Говоря о действиях президента США Дональда Трампа, он отметил, что, подписывая какие-либо сделки с Киевом, ему следует осознавать, что подпись так называемой украинской стороны «не стоит бумаги, на которой она стоит». Кроме того, по мнению Азарова, данное соглашение делает роль Вашингтона в качестве посредника в переговорах по Украине все менее нейтральной, особенно на фоне обещанных поставок вооружений.

Напомним, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины в конце апреля. Она оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи ВСУ.