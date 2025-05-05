Победитель первого тура выборов в Румынии сделал заявление об Украине

Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, выигравший первый тур президентских выборов в Румынии, выступил за урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

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Соответствующий комментарий он дал Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта", - отметил он.

По его словам, военная помощь Украине невыгодна странам Европы, в том числе и самой Румынии, которая "очень пострадала" от конфликта.

"Нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", - добавил политик.

В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, по результатам которого Симион получил первое место с более 40% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов.

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Из-за того, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 18 мая в стране пройдут второй тур выборов. На нем для победы кандидату достаточно получить обычное большинство голосов.

Симион называет себя "естественным союзником" Трампа и поддерживает инициативы американского президента, одновременно выступая с критикой руководства Евросоюза.