Эрдоган раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом назвал его "дорогим другом".

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В сообщении в соцсети Х Эрдоган отметил, что разговор был "очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным".

По словам турецкого президента, беседа охватывала темы Газы, Сирии, переговоров Ирана и США, глобальной торговли, многие региональные и глобальные вопросы, а также конфликт на Украине.

Эрдоган подчеркнул, что договорился с Трампом об улучшении отношений, особенно в области оборонной промышленности и торговли.

Также Эрдоган заверил Трампа, что высоко ценит его усилия по прекращению конфликтов и войн в мире и подчеркнул, что Турция готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия".

Эрдоган и Трамп пригласили друг друга совершить визиты в страны и турецкий лидер выразил надежду, что в ближайшее время увидит американского президента.