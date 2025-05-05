В Белоруссию доставили экстремиста, который планировал атаку на АЭС

Задержан и доставлен в Белоруссию экстремист, который являлся участником группы, планировавшей атаку Белорусской АЭС.

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Об этом сообщил белорусский телеканал «Беларусь 1».

«Он известен как часть так называемой вильнюсской «хоругви». Их цель - вторжение в Беларусь. Участники «хоругви» отметились в реальных боевых столкновениях на Украине…», — сообщили в эфире.

Отмечается, что мужчина входил в состав той группы, которая планировала атаку на Белорусскую атомную станцию в Островце. Он также участвовал в антиправительственных протестах в 2020 году.

До этого Верховный суд Белоруссии не стал удовлетворять апелляцию на приговор трем осужденным за сотрудничество со спецслужбами Украины и подготовку теракта на железной дороге. Трое обвиняемых в течение 2023 года собирали и предоставляли украинским спецслужбам интересующую их информацию. Молодых людей осудили на 11, 20 и 25 лет.

До этого сообщалось, что в Минске суд заочно приговорил руководителя экстремистского формирования «‎Мая краiна Беларусь» («‎Моя страна Беларусь») Сергея Беспалова к 18 годам колонии.