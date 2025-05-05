Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой портрет в образе папы римского, который ранее появился в его соцсетях. Об этом он сообщает CNN.

По словам Трампа, он не причастен к появлению этого изображения на его странице в соцсети Truth Social, которая тоже принадлежит политику. При этом глава Белого дома добавил, что не знает автора работы, но не исключает, что портрет мог быть создан с помощью ИИ.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я. Я понятия не имею, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но я ничего об этом не знаю. Я посмотрел его только вчера вечером. На самом деле, моей жене оно показалось милым», — заявил он журналистам.

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Ранее Трамп заявил об «очень хороших переговорах» по России и Украине.