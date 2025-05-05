Сийярто раскрыл последствия в случае выхода США из переговоров по Украине

Выход Вашингтона из переговоров по Украине станет для всех очень плохой новостью, потому что только у США есть возможность договориться с противоборствующими сторонами об урегулировании конфликта.

Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов сообщения о том, что Вашингтону пока не удается уговорить Киев и Москву пойти на компромисс ради прекращения военных действий.

"Думаю, что будет очень плохо, если мы не сможем рассчитывать на президента США и его администрацию в решении этого вопроса в течение следующих нескольких недель или месяцев. Но, насколько я понимаю, они пока определенно не говорили, что полностью откажутся от этого", - заявил глава венгерского МИД.

Он считает, что "если у кого и есть реальные шансы добиться мира на Украине, то это у президента США Дональда Трампа".

"Это будет очень плохая новость для всего мира, если Соединенные Штаты откажутся от дипломатического урегулирования, но пока этого не произошло. Я надеюсь, что они продолжат участие в этом процессе", - подчеркнул министр.

Трамп высказался о выходе США из переговоров по Украине

Как сообщило агентство MTI, Сийярто ответил на вопросы журналистов после своего выступления в городе Печ в связи с проходящим сейчас в Венгрии референдумом по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерское правительство выступает против поспешного приема Украины в сообщество, предупреждая, что это разрушит экономику Европы и втянет ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт намерен руководствоваться результатами референдума на консультациях с Брюсселем.