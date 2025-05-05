В США раскрыли планы Трампа по ресурсной сделке с Киевом

Президент США Дональд Трамп планировал использовать сделку о природных ресурсах с Киевом в качестве инструмента влияния на власти России во время переговоров. Об этом рассказал глава американского Минфина Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Он отметил, что экономическое партнерство с Украиной было полностью идеей Трампа, который считал, что оно принесет несколько результатов.

«Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним», — добавил Бессент.

Напомним, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины в конце апреля. Она оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи ВСУ. При этом пока документ не был ратифицирован Верховной радой, голосование по этому вопросу запланировано на 8 мая.