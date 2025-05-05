Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", и Вашингтону нет необходимости проводить отдельное собственное расследование из-за случившего.

При этом американский лидер отверг утверждения о причастности России к произошедшему.

"Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он отвечал на вопрос о том, рассматривает ли возможность начала в США расследования подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает утверждения тех, кто обвинял в произошедшем Россию.