США оплатят нелегальным мигрантам билеты на родину

Министерство внутренней безопасности США объявило о запуске программы для нелегальных мигрантов, которая предполагает выплату им по тысяче долларов за добровольный выезд из страны и оплату билетов на родину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для участия в программе мигрантам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении CBP Home, подать уведомление о выезде и подтвердить этот факт. После этого им перечислят единовременную сумму в размере тысячи долларов.

«Если вы находитесь здесь нелегально, самодепортация — это лучший, безопасный и наиболее экономичный способ покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста», — приводятся в тексте слова главы DHS Кристи Ноэм.

По ее словам, данная программа позволит снизить расходы на депортацию на 70%, поскольку в среднем выдворение одного мигранта из США обходится бюджету страны в 17121 доллар. Новый же механизм потребует затрат в размере около 4500 долларов на человека.

В DHS отметили, что мигрантов, оформивших самодепортацию, выведут из приоритетных списков для ареста и в будущем они смогут легально въехать в США. В ведомстве указали, что один мигрант уже воспользовался новой программой и Вашингтон оплатил ему перелет из Чикаго в Гондурас, а также запланировал другие вылеты.