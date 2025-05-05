В Британии решили запретить украинские флаги

Показавшая лучший результат на муниципальных выборах в Англии правопопулистская партия Reform UK, основанная политиком Найджелом Фаражем, запретит вывешивать над зданиями подконтрольных советов иностранные флаги, в том числе и украинские. Об этом сообщил в соцсети Х председатель партии Зия Юсуф.

По его словам, разрешенными флагами, которые будут развеваться внутри или снаружи, станут только "Юнион Джек" или флаг Святого Георгия. Иными словам, советы будут вывешивать лишь флаги Соединенного Королевства и Англии.

Напомним, что в результате выборов 1 мая партия Reform UK получила контроль над 10 советами из 23. Это лучший результат среди всех партий. Правые популисты будут представлены в органах местного самоуправления 677 муниципальными депутатами. При этом ранее у данной партии не было ни одного мандата в муниципалитетах.

Недавно проведенный опрос аналитического центра More in Common показал, что если бы сейчас были проведены выборы в парламент Великобритании, то Reform UK могла бы получить 180 мест, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы. При этом Найджел Фараж опередил по рейтингу одобрения действующего премьера королевства Кира Стармера.