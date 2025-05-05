Победившая в Британии партия запретит вывешивать украинские флаги

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Показавшая лучший результат на муниципальных выборах в Англии правопопулистская партия Reform UK, основанная политиком Найджелом Фаражем, запретит вывешивать над зданиями подконтрольных советов иностранные флаги, в том числе и украинские. Об этом сообщил в соцсети Х председатель партии Зия Юсуф.

В Британии решили запретить украинские флаги
© РИА Новости

По его словам, разрешенными флагами, которые будут развеваться внутри или снаружи, станут только "Юнион Джек" или флаг Святого Георгия. Иными словам, советы будут вывешивать лишь флаги Соединенного Королевства и Англии.

Напомним, что в результате выборов 1 мая партия Reform UK получила контроль над 10 советами из 23. Это лучший результат среди всех партий. Правые популисты будут представлены в органах местного самоуправления 677 муниципальными депутатами. При этом ранее у данной партии не было ни одного мандата в муниципалитетах.

Недавно проведенный опрос аналитического центра More in Common показал, что если бы сейчас были проведены выборы в парламент Великобритании, то Reform UK могла бы получить 180 мест, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы. При этом Найджел Фараж опередил по рейтингу одобрения действующего премьера королевства Кира Стармера.

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