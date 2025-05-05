В Киеве здание Верховной Рады обнесли забором из колючей проволоки. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщило местное издание «Страна».

© Вечерняя Москва

Журналисты сопроводили публикацию видеозаписью, которую сделали местные жители. На ней запечатлено здание парламента, огражденное забором из колючей проволоки. При этом кадры сопровождаются надписью «слуги народа».

В материале напомнили, что ключевые здания правительственного квартала Киева, в том числе Правительства Украины и офиса президента страны Владимира Зеленского, заблокированы для горожан с начала военного конфликта с Россией, передает «Страна» и Lenta.ru.

18 марта член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что у командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Владимира Зеленского есть иммунитет от наказания за ошибки, которые они совершают. Он сослался на принятый в 2022 году закон о «боевом иммунитете», который позволяет украинским командирам избежать дисциплинарных мер за принятые ими в ходе боевых действий решения.