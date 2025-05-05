В Польше разгорелся скандал из-за квартиры кандидата в президенты

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Кароль Навроцкий стал фигурантом скандала из-за квартиры в Гданьске, которую он приобрел у пожилого соседа в обмен на уход.

Общественная дискуссия разгорелась после публикации порталом Onet расследования. Как утверждают его авторы, Навроцкий, пообещав обеспечить уход за пожилым соседом по имени Ежи, получил в собственность его однокомнатную квартиру площадью 28 кв. м. Бывший хозяин квартиры сейчас находится в доме престарелых.

Навроцкий, отвечая на вопросы журналистов, уверяет, что у него "нет ключей от этой квартиры" и он не получает от нее никакой финансовой выгоды, но оплачивает все коммунальные услуги. Оппозиционный политик обвинил спецслужбы в работе на предвыборную кампанию его соперника от правящей Гражданской коалиции Рафала Тшасковского. По словам оппозиционера, Агентство внутренней безопасности Польши поспособствовало утечке данных о находящейся в его собственности недвижимости.

СМИ обвинили Навроцкого в обмане, поскольку во время дебатов он сообщал лишь об одной имеющейся у него квартире. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что "жилищная афера" Навроцкого "дурно пахнет". Ранее кандидату в президенты от ПиС ставили в вину связи с неонацистами и криминальным миром.

Президентские выборы пройдут в Польше 18 мая. По данным опросов общественного мнения, основная борьба развернется между Тшасковским и Навроцким.